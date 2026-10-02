Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Almanya'nın milyarderler listesi açıklandı: Listede 3 Türk de var

Almanya'nın milyarderler listesi açıklandı: Listede 3 Türk de var

Almanya'da 2026 yılının en zengin 500 kişi, aile ve şirketi açıklandı. Ülkenin prestijli ekonomi dergilerinden Manager Magazin tarafından yayımlanan listede 3 Türk de var.

Kaynak: Haber Merkezi
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Almanya'nın milyarderler listesi açıklandı: Listede 3 Türk de var - Resim: 1

Almanya'nın önde gelen sanayici ve girişimcilerinin yer aldığı listede, milyarlarca euroluk servete sahip isimlerin sıralaması belli oldu.

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Almanya'nın milyarderler listesi açıklandı: Listede 3 Türk de var - Resim: 2

TÜRECİ VE ŞAHİN ÇİFTİ 71. SIRADA

Koronavirüs aşısını geliştirerek küresel ölçekte büyük bir başarıya imza atan BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, toplam 3 milyar 800 milyon Euro'luk servetleriyle listenin 71'inci sırasında yer aldı.

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Almanya'nın milyarderler listesi açıklandı: Listede 3 Türk de var - Resim: 3

Geçtiğimiz yıl 4 milyar Euro servetle listede yer alan çiftin servetinde bir yıl içerisinde yaklaşık 200 milyon Euro'luk gerileme yaşandığı kaydedildi.

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Almanya'nın milyarderler listesi açıklandı: Listede 3 Türk de var - Resim: 4

Öte yandan Türeci ve Şahin çiftinin bu yıl BioNTech bünyesindeki dönüşüm süreçleriyle birlikte "Arife" adını verdikleri yeni bir şirket yapılanmasına gittikleri aktarıldı.

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Almanya'nın milyarderler listesi açıklandı: Listede 3 Türk de var - Resim: 5

HAKAN KOÇ DA LİSTEDE

Listede yer alan bir diğer Türk kökenli girişimci ise Hakan Koç oldu.

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Almanya'nın milyarderler listesi açıklandı: Listede 3 Türk de var - Resim: 6

Berlin merkezli ikinci el otomobil alım-satım platformu Auto1'in kurucusu olan Koç, iş ortağı Christian Bertermann ile birlikte 1,2 milyar Euro'luk servete ulaştı.

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Almanya'nın milyarderler listesi açıklandı: Listede 3 Türk de var - Resim: 7

Koç, bu servetiyle Almanya'nın en zenginleri arasında 200'üncü sırada yer aldı.

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Almanya'nın milyarderler listesi açıklandı: Listede 3 Türk de var - Resim: 8

LİSTENİN ZİRVESİNDE BOEHRİNGER AİLESİ VAR

Manager Magazin'in 2026 araştırmasına göre Almanya'nın en zengin kişi ve aileleri arasında ilk sırada Boehringer ailesi bulunuyor.

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Almanya'nın milyarderler listesi açıklandı: Listede 3 Türk de var - Resim: 9

Boehringer Ingelheim'ın sahibi Boehringer ailesi 66,7 milyar Euro'luk servetle listenin ilk sırasında yer aldı.

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Almanya'nın milyarderler listesi açıklandı: Listede 3 Türk de var - Resim: 10

Lidl'in sahibi Dieter Schwarz 53,7 milyar Euro ile ikinci, Merck ailesi ise 50,7 milyar Euro ile üçüncü sırada yer aldı.

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Almanya'nın milyarderler listesi açıklandı: Listede 3 Türk de var - Resim: 11

Susanne Klatten ve Stefan Quandt, BMW bağlantılarıyla dördüncü sırada bulunurken, Albrecht ve Heister aileleri 29 milyar Euro'luk servetle beşinci sırada yer aldı.

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Almanya'nın milyarderler listesi açıklandı: Listede 3 Türk de var - Resim: 12

Pandemi öncesinde orta ölçekli bir biyoteknoloji firması olan BioNTech ise geliştirdiği kitle aşısıyla kısa sürede Almanya'nın ve dünyanın önemli küresel aktörlerinden biri haline gelmişti.

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