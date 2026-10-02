Almanya'nın önde gelen sanayici ve girişimcilerinin yer aldığı listede, milyarlarca euroluk servete sahip isimlerin sıralaması belli oldu.
Almanya'nın milyarderler listesi açıklandı: Listede 3 Türk de var
Almanya'da 2026 yılının en zengin 500 kişi, aile ve şirketi açıklandı. Ülkenin prestijli ekonomi dergilerinden Manager Magazin tarafından yayımlanan listede 3 Türk de var.Kaynak: Haber Merkezi
TÜRECİ VE ŞAHİN ÇİFTİ 71. SIRADA
Koronavirüs aşısını geliştirerek küresel ölçekte büyük bir başarıya imza atan BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, toplam 3 milyar 800 milyon Euro'luk servetleriyle listenin 71'inci sırasında yer aldı.
Geçtiğimiz yıl 4 milyar Euro servetle listede yer alan çiftin servetinde bir yıl içerisinde yaklaşık 200 milyon Euro'luk gerileme yaşandığı kaydedildi.
Öte yandan Türeci ve Şahin çiftinin bu yıl BioNTech bünyesindeki dönüşüm süreçleriyle birlikte "Arife" adını verdikleri yeni bir şirket yapılanmasına gittikleri aktarıldı.
HAKAN KOÇ DA LİSTEDE
Listede yer alan bir diğer Türk kökenli girişimci ise Hakan Koç oldu.
Berlin merkezli ikinci el otomobil alım-satım platformu Auto1'in kurucusu olan Koç, iş ortağı Christian Bertermann ile birlikte 1,2 milyar Euro'luk servete ulaştı.
Koç, bu servetiyle Almanya'nın en zenginleri arasında 200'üncü sırada yer aldı.
LİSTENİN ZİRVESİNDE BOEHRİNGER AİLESİ VAR
Manager Magazin'in 2026 araştırmasına göre Almanya'nın en zengin kişi ve aileleri arasında ilk sırada Boehringer ailesi bulunuyor.
Boehringer Ingelheim'ın sahibi Boehringer ailesi 66,7 milyar Euro'luk servetle listenin ilk sırasında yer aldı.
Lidl'in sahibi Dieter Schwarz 53,7 milyar Euro ile ikinci, Merck ailesi ise 50,7 milyar Euro ile üçüncü sırada yer aldı.
Susanne Klatten ve Stefan Quandt, BMW bağlantılarıyla dördüncü sırada bulunurken, Albrecht ve Heister aileleri 29 milyar Euro'luk servetle beşinci sırada yer aldı.
Pandemi öncesinde orta ölçekli bir biyoteknoloji firması olan BioNTech ise geliştirdiği kitle aşısıyla kısa sürede Almanya'nın ve dünyanın önemli küresel aktörlerinden biri haline gelmişti.