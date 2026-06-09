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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat nisanda yüzde 0,5 düşüş beklentisine karşın yüzde 0,9 artarak yaklaşık 136,6 milyar avroya ulaştı. İthalat ise aynı dönemde yüzde 1,2 artışla 122,1 milyar avro oldu.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, Nisan 2025’e göre ihracat yüzde 3,6, ithalat ise yüzde 6,2 artış kaydetti.

DIŞ TİCARET FAZLASI GERİLEDİ

Almanya’nın dış ticaret fazlası nisanda yaklaşık 14,5 milyar avro olarak hesaplandı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 16,9 milyar avronun altında kaldı.

ABD’YE İHRACAT ARTTI, ÇİN’E DÜŞTÜ

Almanya’nın Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı ihracat nisanda yüzde 1 artarak 79,1 milyar avroya yükseldi.

Ülkenin en büyük ihracat pazarı olan ABD’ye yapılan sevkiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,8 artışla 11,4 milyar avroya çıktı.

Buna karşılık Çin ile ticarette daralma dikkat çekti. Çin’e yapılan ihracat nisanda aylık bazda yüzde 3,5 düşüşle 5,8 milyar avroya geriledi.

İHRACAT BEKLENTİLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Mevcut artışa rağmen ileriye dönük beklentilerde zayıflama sinyalleri öne çıktı. Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) verilerine göre, Sanayi İhracat Beklenti Endeksi nisanda eksi 1,2 puandayken mayısta eksi 5,5’e gerileyerek Nisan 2025’ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Ifo Ekonomik Öngörü Bölüm Başkanı Timo Wollmershauser, ihracatta yılın ilk çeyreğinde görülen toparlanmaya rağmen görünümün zorlu olduğunu belirterek, jeopolitik belirsizliklerin yüksek seviyede kalmaya devam ettiğini ifade etti.

SANAYİDEN TEMKİNLİ MESAJ

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) ise sanayi şirketlerinin yüzde 29’unun ihracatta düşüş beklediğini açıkladı. Açıklamada, yılın başında görülen toparlanma sinyallerinin Orta Doğu kaynaklı gelişmeler nedeniyle sekteye uğradığına dikkat çekildi.

Uzmanlar, kısa vadede ihracatta artışın sürmesine rağmen küresel risklerin Almanya ekonomisi üzerindeki baskısını koruduğunu belirtiyor.