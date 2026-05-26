Almanya’nın kritik ürün ve ham maddelerde Çin’e olan ticari bağımlılığı, hükümetin “risk azaltma” stratejisine rağmen artışını sürdürüyor. Friedrich Naumann Özgürlük Vakfı tarafından yayımlanan ve Alman Federal İstatistik Ofisi verilerine dayanan analiz, özellikle stratejik sektörlerde Çin’in payının rekor seviyelere ulaştığını ortaya koydu.

GÜNEŞ PANELİ VE BATARYADA ÇİN HAKİMİYETİ

Rapora göre, Almanya’nın güneş paneli ithalatında Çin’in payı yüzde 92,6’ya çıkarak tarihi zirveye ulaştı. Lityum iyon bataryalarda ise Çin’in payı son iki yılda yüzde 49,7’den yüzde 66,5’e yükseldi. Bu durum, Almanya’ya giren her üç bataryadan ikisinin Çin menşeli olduğunu gösteriyor.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DE BAĞIMLILIK DERİNLEŞTİ

Tedarik zincirlerinin en kritik alanlarından biri olan sağlık sektöründe de Çin’e bağımlılık arttı. Antibiyotik ithalatında Çin’in payı yüzde 72,9’a, vitamin ve provitaminlerde ise yüzde 81,6’ya yükseldi. Uzmanlar, bu tablonun olası küresel krizlerde ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNDE TEK TEDARİKÇİ

Elektrikli motor üretiminde kritik öneme sahip praseodimyum, neodimyum ve samaryum gibi nadir toprak elementlerinde Çin, Almanya için neredeyse tek tedarikçi konumunu koruyor. Bu alandaki ithalat hacmi 2023’te 3,1 ton seviyesindeyken 2025’te 13 tona yükseldi.

Analizin yazarı Frederic Spohr, Almanya’nın en riskli alanlarda tedarik çeşitlendirmesi yapamadığını, aksine dış şoklara karşı daha kırılgan hale geldiğini belirtti. Spohr ayrıca Çin yönetiminin, şirketlerin üretimi başka ülkelere kaydırmasını zorlaştıran önlemler aldığını ifade etti.

KRİTİK ZİYARET ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN RAPOR

Raporun, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche’nin 26-29 Mayıs tarihlerinde Çin’e yapacağı ziyaret öncesinde yayımlanması dikkat çekti. Ziyarette BASF CEO’su Markus Kamieth, Thyssenkrupp CEO’su Miguel Lopez ve Siemens Energy yönetiminden Tim Holt gibi önemli isimlerin yer alması bekleniyor.

KÜRESEL REKABET BASKISI ARTIYOR

Almanya, bir yandan Çin’den gelen yoğun rekabet, diğer yandan ABD’nin uyguladığı ithalat tarifeleri nedeniyle küresel ticarette baskı altında bulunuyor. Bu durum, Berlin yönetimi için hem Çin’i hem de ABD’yi vazgeçilmez ancak riskli ticaret ortakları haline getiriyor.

Uzmanlara göre, Almanya’nın tedarik zincirlerini çeşitlendirme konusunda atacağı adımlar, hem sanayi üretimi hem de ekonomik güvenlik açısından belirleyici olacak.