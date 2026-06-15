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Kaynak: AA

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche’nin, iki ülke arasındaki ekonomik ve enerji işbirliğini geliştirmek amacıyla bu hafta Türkiye’ye resmi ziyaret yapacağı bildirildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sözcüsü Susanne Ungrad, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Türkiye’nin Almanya için stratejik bir ortak olduğunu vurguladı.

ZİYARET PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Ungrad, Bakan Reiche’nin perşembe ve cuma günleri Türkiye’de olacağını belirterek, ziyaretin ana gündeminin Alman-Türk ekonomik ve enerji ortaklığı olacağını ifade etti.

JETCO VE ENERJİ FORUMU GÜNDEMDE

Ziyaret kapsamında Reiche’nin, Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) ile Türk-Alman Enerji Forumu toplantılarına katılması planlanıyor.

Alman Bakan’ın Ankara’daki temaslarında Türk mevkidaşlarıyla da görüşeceği bildirildi.

30 KİŞİLİK İŞ HEYETİ EŞLİK EDECEK

Ziyarette, Almanya’nın enerji başta olmak üzere çeşitli sektörlerinden yaklaşık 30 iş insanı ve üst düzey şirket yöneticisinin de yer aldığı geniş bir heyet Bakan Reiche’ye eşlik edecek.