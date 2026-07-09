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Kaynak: AA

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada NATO'nun son zirveden daha güçlü ve daha birlik içinde çıktığını belirterek, Almanya'nın savunma alanında önemli adımlar atacağını açıkladı. Merz'in en dikkat çeken açıklaması ise ABD yapımı Tomahawk seyir füzelerinin Almanya envanterine katılacağı yönündeki duyuru oldu.

ALMANYA, TOMAHAWK FÜZELERİNİ ENVANTERİNE KATACAK

NATO Zirvesi kapsamında ABD ile yürütülen görüşmeler sonucunda önemli bir mutabakata varıldığını ifade eden Merz, Almanya'nın uzun menzilli saldırı kapasitesini güçlendirmek amacıyla Tomahawk seyir füzeleri satın alacağını söyledi.

Bu sistemlerin Almanya'da konuşlandırılacağını belirten Merz, söz konusu adımın ülkenin savunma altyapısındaki kritik bir eksikliği gidereceğini vurguladı. Alman lider ayrıca Avrupa'nın kendi savunma teknolojilerini geliştirmesi gerektiğine dikkat çekerek, yerli ve Avrupa merkezli sistemlerin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

SAVUNMA HARCAMALARINDA YÜZDE 5 HEDEFİ

Merz, Avrupa ülkelerinin güvenlik konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek Almanya'nın savunma bütçesini planlanandan daha erken bir tarihte gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'i seviyesine yükseltmeyi hedeflediğini açıkladı.

Savunma yatırımlarının önemine değinen Merz, güvenliğin ekonomik refahın ve sosyal devlet anlayışının temel şartı olduğunu belirterek, "Özgürlük ve barış içinde yaşanmayan bir ortamda en güçlü sosyal sistemlerin bile anlamı kalmaz" mesajını verdi.

"AVRUPA GÜVENLİĞİNİ BAŞKALARINA BIRAKAMAZ"

NATO'nun transatlantik yapısının korunacağını vurgulayan Almanya Başbakanı, Avrupa ülkelerinin kendi güvenlikleri konusunda daha fazla inisiyatif alması gerektiğini söyledi.

Merz, Avrupa'nın savunmasını yalnızca müttefiklerine bırakamayacağını belirterek, kıtanın güvenliğinden öncelikle Avrupalı ülkelerin sorumlu olduğunu ifade etti. Bu yaklaşımın son dönemde Avrupa genelinde güçlenen ortak savunma politikalarıyla da uyumlu olduğu değerlendiriliyor.

SAVUNMA SANAYİSİNDE REKOR İHRACAT

Konuşmasında Alman savunma sanayisine de değinen Merz, Kanada'nın Alman ve Norveçli şirketlerden oluşan konsorsiyuma verdiği 12 denizaltılık siparişin ülke tarihindeki en büyük savunma ihracatı anlaşmalarından biri olduğunu söyledi.

Söz konusu anlaşmanın Alman sanayisine uzun yıllar boyunca önemli katkı sağlayacağını belirten Merz, binlerce kişiye yeni istihdam imkânı oluşturacağını kaydetti.

EKONOMİ VE SOSYAL POLİTİKALAR İÇİN REFORM MESAJI

Başbakan Merz, savunma politikalarının yanı sıra ekonomi, vergi sistemi, emeklilik ve sağlık alanlarında da kapsamlı reform hazırlıkları yürüttüklerini açıkladı.

Almanya'nın karşı karşıya bulunduğu ekonomik yavaşlama, demografik değişim ve güvenlik risklerinin ancak yapısal reformlarla aşılabileceğini belirten Merz, hükümetin önümüzdeki dönemde bu alanlarda yeni düzenlemeleri hayata geçireceğini ifade etti.