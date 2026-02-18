Yeniçağ Gazetesi
18 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
Anasayfa Gündem Almanya’dan önemli mesaj: “Türkiye, NATO’nun merkezi gücü"

Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, Baltık Denizi’nde NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatını izleyerek Türkiye’nin NATO’daki merkezi rolüne dikkat çekti. Pistorius, Türk Donanması’nın yeteneklerini övdü ve tatbikata katılan asker ile araçlara teşekkür etti.

İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, Baltık Denizi’nde düzenlenen NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatını izledikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Pistorius, tatbikata katılan Türkiye’nin katkısına dikkat çekerek, “Türk müttefiklerin rolü NATO için son derece önemli. Türkiye her zaman merkezi bir rol oynamıştır ve bugün muhtemelen daha da fazla katkı sağlıyor” dedi.

Türkiye’nin NATO’ya sunduğu desteği vurgulayan Pistorius, “Türkiye, güneydoğu kanadında kritik bir NATO ortağıdır. Tatbikatta görev alan Türk Donanması, yeni ve yüksek kaliteli amfibi botlarla önemli yeteneklerini gösterdi” ifadelerini kullandı.

Tatbikata yaklaşık 2 bin askeri personel, Bayraktar TB3 insansız hava araçları, TCG Anadolu ve TGC İstanbul, TGC Derya, TGC Oruçreis gibi gemilerle katılan Türkiye’ye teşekkür eden Pistorius, karaya çıkarma tatbikatında görev alan Zırhlı Amfibi Hücum Araçları’nı (ZAHA) da yakından inceledi.

Kendi cep telefonuyla ZAHA’ları çeken Pistorius’un, Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’na teşekkür ettiği ve araçlara gösterdiği ilgiyi ortaya koyduğu bildirildi.

Kaynak: AA
