Cuma günü Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'yle ilgili mutlak butlan kararı verdi. 38. Olağan Kurultay ve sonrasında yapılan tüm kurultaylar mahkeme tarafından geçersiz sayıldı. Mahkeme, Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP'yi devralmasına karar verdi.

'MUHALEFET LİDERLERİNİN GÖREVDEN ALINMASI BENİ ENDİŞELENDİRİYOR'

Bu bağlamda karara yönelik Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul açıklamalarda bulundu. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Wadephul 'Bir parti kurultayı hakkında tümden iptal kararının verilmesi ve muhalefet liderinin görevden alınması haberleri beni endişelendiriyor' ifadelerini kullandı.

Wadephul'un açıklamalarının devamı şu şekilde:

"Geçen pazartesi Berlin’de düzenlenen Stratejik Diyalog toplantısında Türkiye’deki siyasi gelişmeleri ele aldık. Bir parti kurultayı hakkında tümden iptal kararının verilmesi ve muhalefet liderinin görevden alınması haberleri beni endişelendiriyor.

Tüm demokrasilerde geçerli olan şudur: Siyasi rekabet, hukuki yollarla değil, siyasi yollarla yürütülmelidir. Türk Hükümeti, AB üyelik sürecine bağlı olduğunu vurguluyor ve biz de bu konuda Türkiye’yi desteklemek istiyoruz, ancak dünkü karar bu amaçla çelişmektedir.”