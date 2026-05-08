Almanya, tek kullanımlık elektronik sigaralara yönelik yeni bir yasak hazırlığına başladı. Almanya Çevre, İklim, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, bu ürünlerin satışının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısının yıl içinde Federal Meclis’e sunulacağını açıkladı.

Leipzig’de eyalet çevre bakanlarıyla yapılan toplantının ardından konuşan Schneider, tek kullanımlık elektronik sigaraların ciddi yangın riskine yol açtığını söyledi. Kullanıcıların bu ürünleri çoğunlukla evsel atıklarla birlikte çöpe attığını belirten Schneider, bunun geri dönüşüm ve atık tesislerinde yangınlara neden olduğunu ifade etti.

Yangınların çalışanların can güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayan Schneider, aynı zamanda Almanya’nın geri dönüşüm altyapısının da zarar gördüğünü kaydetti.

Hazırlanan düzenlemenin yalnızca tek kullanımlık ürünleri kapsayacağı, yeniden doldurulabilen elektronik sigara cihazlarının ise yasak dışında tutulacağı bildirildi.

Sektör verilerine göre Almanya’daki yasal elektronik sigara pazarı, 2025 yılında yaklaşık 2,4 milyar avroluk büyüklüğe ulaştı.