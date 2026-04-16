Almanya, Gazze’de soykırım suçu işlemekle suçlanan İsrail’e yönelik kısmi silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırmasının ardından yaklaşık 167 milyon euro değerinde yeni askeri teçhizat sevkiyatına onay verdi.

166 MİLYON EUROYU AŞAN LİSANS

Alman Haber Ajansı DPA’nın aktardığına göre, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sol Parti’nin (Die Linke) soru önergesine verdiği yanıtta, 24 Kasım 2025 ile 27 Mart 2026 tarihleri arasında Alman savunma sanayi şirketlerine İsrail’e toplam 166,95 milyon euro değerinde askeri malzeme ihracatı için lisans verildiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca, kısıtlamaların yürürlükte olduğu dönemde de İsrail’e 10,44 milyon euro değerinde ihracat izni verildiğini bildirdi.

SAVAŞ SÜRECİYLE PARALEL İZİNLER

Yanıtta dikkat çeken bir diğer detay ise bölgesel gerilimlere ilişkin oldu.

Almanya’nın, İsrail’in İran’a saldırılarının başladığı 28 Şubat ile 27 Mart 2026 tarihleri arasında 6,6 milyon euro değerinde silah ihracatına onay verdiği belirtildi.

KISITLAMALAR KALDIRILIP YENİDEN AÇILDI

Başbakan Friedrich Merz, 8 Ağustos 2025’te İsrail’in Gazze’deki operasyonlarını genişletme kararı sonrası bölgede kullanılabilecek silahların ihracatını askıya almıştı.

Ancak bu karar, yaklaşık 3,5 ay sonra, 24 Kasım 2025’te kaldırıldı.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Sol Parti Milletvekili Ulrich Thoden, hükümeti İsrail’e silah göndererek savaşın körüklendiği eleştirisinde bulundu.

Thoden, askeri sanayi çıkarlarının Orta Doğu’da barışa hizmet etmediğini belirterek silah ihracatının tamamen durdurulması çağrısı yaptı.

İHRACAT HIZ KESMİYOR

Verilere göre Almanya’nın İsrail’e silah ve askeri malzeme ihracatı 2023’te 327 milyon euro, 2024’te ise 161,1 milyon euro olarak kaydedildi.

2023 yılındaki artışın bir önceki yıla göre yaklaşık 10 kat olduğu ifade edildi.

KARAR MEKANİZMASI

Almanya’da silah ihracat izinleri Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Federal Ekonomik İşler ve İhracat Kontrol Dairesi tarafından ortak değerlendiriliyor.

Hassas durumlarda nihai karar Federal Güvenlik Konseyi tarafından alınıyor.

Berlin yönetimi, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan dolaylı sevkiyatlara ilişkin ise bilgi paylaşmıyor.