Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Berlin'de gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyerek küresel ve bölgesel güvenlik konularına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliği operasyonlarına Almanya'nın katılım şartlarını sıralayan Bakan Wadephul, bölgedeki diplomatik belirsizliklere dikkat çekti:

"İlke olarak Hürmüz Boğazı’nın gemiler için yeniden açılmasını sağlayabilecek bir misyona katılmaya hazırız. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tam olarak neyin kararlaştırıldığına dair netliğe, ayrıca net bir hukuki temele de ihtiyacımız var. Bölge ülkelerinin buna rıza gösterip göstermediğini bilmek zorundayız. Bu konuda şu ana kadar belirsizlikler var, İran tarafında ise reddedici ifadeler mevcut. Şartlar netleşirse bir görev metni üzerinde çalışabiliriz."

Wadephul, Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştirilmesi muhtemel mayın temizleme ve güvenlik operasyonları için Avrupa Birliği'nin (AB) mevcut askeri mekanizmalarının kullanılabileceğini belirtti. Kızıldeniz'deki ticari gemileri korumakla görevli mevcut AB misyonunu işaret eden Wadephul, "AB’nin Aspides misyonu, bu bölgedeki Avrupa sorumluluğumuzu pekiştirmek ve yasal bir çerçeve sağlamak için uygun bir temel sunuyor" diyerek bu misyonun görev tanımının genişletilmesini önerdi.

Toplantıda söz alan Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ise Avrupa'nın ve NATO'nun doğu kanadının güvenliği hususunda Berlin ile ortak bir kararlılığa sahip olduklarını vurguladı. Belarus sınırındaki güvenlik önlemlerine değinen Sikorski, çarpıcı veriler paylaştı:

"Polonya, Belarus sınırındaki 440 kilometrelik hattı etkin bir şekilde koruyor. Bu yılın başından itibaren söz konusu sınırdan yasa dışı yollarla AB topraklarına giriş yapan tek bir kişi bile olmadı. AB dış sınırları etkin korunursa, birlik içindeki sınır kontrollerine zaten ihtiyaç kalmaz."

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski ayrıca, Berlin'de düzenlenen bir protesto gösterisinde gözaltına alınan Polonyalı aşırı sağcı aktivist Robert Bąkiewicz ve liderliğini üstlendiği Sınır Savunma Hareketi (Ruch Obrony Granic) üyelerini sert bir dille eleştirdi. Bąkiewicz'in Almanya'ya geliş amacının yalnızca kargaşa çıkarmak olmadığını savunan Sikorski, aşırı sağcı grubun iki ülke arasındaki mevcut yapıcı siyasi süreçleri sabote etmeyi hedeflediğini belirtti.