Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini korumak amacıyla alınabilecek olası tedbirleri görüşmek üzere "uluslararası temas grubu" kurulması önerisinde bulundu.

Şansölye Merz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Merz, "Gerekli koşullar sağlandığında Almanya elbette Hürmüz Boğazı'nda serbest deniz trafiğine katkıda bulunmaya hazır olacaktır. Bu konuda zaten kapsamlı önerilerde bulunduk. Almanya gibi yardım etmeye hazır ülkeler arasında mümkün olan en iyi koordinasyonu sağlamak için bunu uluslararası temas grubu çerçevesinde yapmamızı özellikle önermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik saldırıların bölgesel çatışmaya dönüşmesi durumunda Almanya ve Avrupa'yı daha da fazla zorlayabileceğine işaret eden Merz, bunun etkilerinin Kovid-19 salgını ve Ukrayna savaşı kadar ciddi olacağı uyarısında bulundu.

Merz, bölgedeki çatışmayı sonlandırabilmek için ABD ve İsrail ile görüşmelerin gerekli olduğunu belirterek, çatışmanın sadece askeri yollarla çözülemeyeceğini vurguladı.