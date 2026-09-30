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Kaynak: AA

Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin'de gerçekleştirdiği açıklamada bakanlar kurulunda, en fazla 50 Alman askerinin UNMISS bünyesinde görev yapmaya devam etmesine karar verildiğini belirtti.

Alman hükümeti, görev süresinin uzatılmasına neden olarak Güney Sudan'daki güvenlik durumunun istikrarsızlığını sürdürmesini gösteriyor.

ASKERLERİN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Alman askerlerinin özellikle komuta, danışmanlık, irtibat ve gözlem görevlerini üstlenmesi planlanıyor. Mevcut Alman askerlerinin görev süresi 31 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

Görev süresinin uzatılabilmesi için Federal Meclis'in (Bundestag) onayı gerekiyor. Alman askerleri UNMISS kapsamında ağırlıklı olarak misyonun karargahlarında görev alıyor.

Burada komuta, danışmanlık, irtibat ve gözlem subayı olarak çalışan Alman personel, ihtiyaç durumunda BM'nin diğer personelinin eğitim ve mesleki gelişimine de sınırlı sürelerle destek veriyor.