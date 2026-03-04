Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne askeri destek sağlayıp sağlamayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Kornelius, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerin olası destek adımlarına atıf yapılan soruya, “Hükümetimiz şu anda askeri destek sağlamayı planlamıyor” yanıtını verdi. NATO bölgesini kapsayan çerçevede gerekli önlemlerin alındığını düşündüklerini ifade etti.

'GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYORUZ'

Almanya’nın bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Kornelius, GKRY’ye yönelik insansız hava aracı saldırısına ilişkin temasların sürdüğünü aktardı. Ayrıca Avrupa’daki diğer ortaklarla birlikte özellikle İran’a, çatışmanın Avrupa topraklarına yayılmaması yönündeki uyarılara katıldıklarını söyledi.

Güney Kıbrıs’taki Birleşik Krallık’a bağlı egemen üslere İHA çarpmasının ve bazı İHA’ların savaş uçakları tarafından vurulmasının ardından güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmış, Baf Havalimanı geçici olarak tahliye edilmişti.