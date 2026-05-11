Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşanan olayda, gurbetçi bir ağabey ile kardeşi arasındaki henüz belirlemeyen bir nedenden kavga çıktı. Olayda, 55 yaşındaki S.A., öz kardeşi Cihan A.'nin ölümüne neden oldu.

KARDEŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ!

Başkent Ankara'nın Çubuk ilçesi, bugün sabah saatlerinde sarsıcı bir kardeş kavgasına sahne oldu. Yavuz Selim Mahallesi'nde anne ve babasıyla ikamet eden 45 yaşındaki Cihan A., bir süredir kendilerini ziyarete gelen ağabeyi ile tartışmaya başladı.

İKİ KARDEŞ ARASINDAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Almanya'dan Türkiye'ye gelen 55 yaşındaki S.A. ile kardeşi arasındaki gerilim kısa sürede fiziksel arbedeye dönüştü. Arbede sırasında öfkesine hakim olamayan ağabeyin, kardeşinin boğazını sıkarak nefessiz bıraktığı ileri sürüldü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ve ailenin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, Cihan A'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.