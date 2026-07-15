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Kaynak: AA

Ekonomi Bakanlığının yayımladığı rapora göre, söz konusu ihracat izinlerinin 9,6 milyar avroluk kısmını savaş silahları, 4,3 milyar avroluk bölümünü ise diğer savunma teçhizatları oluşturdu.

En büyük alıcı ülke 2,5 milyar avro ile Ukrayna olurken, İsrail 799 milyon avroluk ihracat izniyle altıncı sırada yer aldı.

Raporda, ihracat izinlerinin yaklaşık 8,9 milyar avroluk kısmının Avrupa Birliği ülkeleri ile Almanya’nın yakın güvenlik ortağı olarak değerlendirdiği ülkelere yönelik olduğu belirtildi. Bunun, NATO’nun savunma harcamaları hedeflerinin uygulanmasına yönelik bir gösterge olduğu ifade edildi.

Ukrayna’ya verilen ihracat izinlerinin, ülkenin Rusya’ya karşı meşru müdafaa kapasitesini desteklemeyi amaçladığı kaydedildi.

İsrail’e verilen 799 milyon avroluk ihracat izninin ise yüzde 60’tan fazlasının deniz savunma alanındaki büyük bir projeden, yaklaşık yüzde 20’sinin Alman ve İsrailli şirketler arasındaki savunma sanayisi işbirliğinden kaynaklandığı bildirildi. Kalan kısmın ise savaş silahı niteliği taşımayan diğer askeri ekipmanlardan oluştuğu belirtildi.