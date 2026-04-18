Almanya, yeni dönemin öne çıkan savunma sanayi ürünlerinden insansız hava araçları (İHA) envanterini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. 300 milyon Euro tutarındaki ihaleyi savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden Rheinmetall kazandı.

Ekonomim'in haberine göre, Şirketin ihaleyi alması, CEO Armin Papperger’in Ukrayna’nın İHA sektörüne yönelik tartışmalı açıklamalarının hemen ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti. Papperger, geçtiğimiz ay Ukrayna’da üretilen İHA’ları küçümseyerek “Lego’ya benzetmiş” ve bu sistemlerin “Ukraynalı ev hanımları tarafından mutfaklarda 3D yazıcılarla üretildiğini” söylemişti.

Bu açıklamalar Ukrayna tarafından sert tepkiyle karşılandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’nin stratejik endüstriler danışmanı Oleksandr Kamyshin, “Lego İHA” olarak nitelendirilen sistemlerin savaş sahasında önemli etkiler yarattığını belirterek, bu araçların bugüne kadar 11 binden fazla Rus tankını imha ettiğini ifade etti.

Zelensky ise tartışmaya esprili bir yanıt vererek, “Eğer her Ukraynalı ev hanımı İHA üretebiliyorsa, o halde her Ukraynalı ev hanımı Rheinmetall’in CEO’su da olabilir” ifadelerini kullandı.