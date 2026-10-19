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Kaynak: Haber Merkezi

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülkenin büyümekte zorlanan hidrojen pazarını harekete geçirmek ve sanayi şirketlerinin yeni yakıta geçişini desteklemek için en az 1,5 milyar avroluk teşvik paketi duyurdu.

10 MADDELİK PAKET DUYURULDU

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche tarafından başkent Berlin'de ortaya çıkarılan 10 maddelik pakette, hidrojen pazarının gelişiminin önceki beklentilerin gerisinde kaldığı, üretim maliyetlerinin ise fosil yakıt alternatiflerin kıyasla hala önemli ölçüde yüksek olduğu ifade edildi.

Öte yandan pakette, ülkenin hidrojen pazarını harekete geçirmek ve sanayi şirketlerinin yeni yakıta geçişini desteklemek için en az 1,5 milyar avroluk bir teşvik ayrıldığı ifade edildi.

1,5 MİLYAR AVROLUK TEŞVİK AYRILDI

Karbon farkı sözleşmeleri aracılığıyla verilecek bu destekle devlet, iklim dostu üretim yöntemlerine geçiş yapan şirketlerin 15 sene boyunca maruz kalacağı ek maliyetleri telafi edecek. 2027 senesindeki ihale döneminde ilk kez hidrojen projelerine tahsis edilecek bu bütçe, talebin yüksek olması durumunda yükseltilebilecek.

Plan dahilinde, toplam 4 gigavat kapasiteli gaz santralleri, gelecekte hidrojene geçiş yapılması için desteklenecek. Bu kapsamda 2027 senesinde 2 gigavatlık kapasite için ihaleye çıkılarak 2040 senesinden itibaren hidrojen kullanımına geçilmesi, 2030-2032 arasında ihale edilecek diğer 2 gigavatlık kapasitenin ise 2043'ten itibaren dönüştürülmesi bekleniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA 4,2 MİLYAR AVRO KAYNAK SAĞLAMAYI PLANLIYOR

Bakanlık, iklim dostu çelik üretimi için de bir öncü pazar oluşturmayı planlıyor. Bu doğrultuda, açık deniz rüzgar santrali ihalelerinde karbon ayak izi bir kriter haline getirilerek yenilenebilir veya düşük karbonlu hidrojenle üretilen çelik kullanımı teşvik edilecek.

Altyapı tarafında ise 2025 itibarıyla 500 kilometreden fazla ana hidrojen boru hattının faaliyette olduğu, 2 bin 200 kilometrelik kısmın inşaatının sürdüğü bildirildi.

Federal ve eyalet hükümetleri, önümüzdeki yıllarda bu ağın genişletilmesi için toplam 4,2 milyar avro kaynak sağlamayı planlıyor.