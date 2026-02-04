Almanya'da trende biletsiz bir yolcu tarafından saldırıya uğradı. 36 yaşındaki kondüktör Serkan C, pazartesi akşamından bu yana yaşam mücadelesi verdiği hastanede yaşamını yitirdi.

YUNAN TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Alman ulusal basınında aktarılan bilgiye göre; pazartesi akşamı Rheinland-Pfalz eyaletindeki Landstuhl şehrinden hareket eden trende 20-30 yaşlarındaki 4 kişilik bir grubun bilet kontrolünü yapan Serkan C, biletsiz olduğu öne sürülen 26 yaşındaki bir Yunan vatandaşı tarafından yumrukla şiddetli şekilde darbedildi.

Aldığı şiddetli darbeler sebebiyle yere yığılan kondüktör Serkan C'ye, 10 dakika sonra olay yerine gelen polis memurları suni teneffüs uygulaması sonrası sağlık ekipleri müdahale etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Saldırgan olay yerinde polisler tarafından kelepçelenerek gözaltına alınırken, ağır yaralanan 2 çocuk babası Serkan C, hastanede tedavi altına alındı ancak hayatını kaybetti.

Polis sözcüsü, şüphelinin Almanya'da ikametgahı olmayan 26 yaşında bir Yunan vatandaşı olduğunu söyledi.

Saldırgan hakkında kasten adam öldürmek suçundan işlem başlatıldı.