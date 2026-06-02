Almanya'da sosyal yardım kuruluşlarının çatı örgütü olan Eşitlikçi Sosyal Yardım Kuruluşları Federasyonu (Paritätischer Gesamtverband), ülkedeki sosyo-ekonomik tablonun giderek ağırlaştığını ortaya koyan çarpıcı bir rapor yayımladı. Alman Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine dayandırılarak hazırlanan yıllık rapora göre, ülkede yoksulluk sınırı altında yaşam mücadelesi verenlerin sayısı rekor seviyeye ulaştı.

Raporda, Almanya'da 13,3 milyon insanın yoksulluk içinde yaşadığı ve bu rakamın toplam nüfusun yüzde 16,1'ine denk geldiği belirtildi. Federasyonun bir önceki yıl yayımladığı raporda yoksul sayısı 13 milyon, yoksulluk oranı ise yüzde 15,5 olarak kayıtlara geçmişti. Rakamlar, alınan önlemlere rağmen yoksullaşma eğiliminin hız kesmediğini gösteriyor.

ALMANYA'DA YOKSULLUK SINIRI NASIL HESAPLANIYOR?

Almanya'daki yasal tanıma göre; devlet yardımları da dahil olmak üzere, ülkedeki medyan gelirin yüzde 60’ından daha azına sahip olan bireyler "yoksul" kabul ediliyor. Medyan gelir, ülkedeki tüm gelirler en düşükten en yükseğe doğru sıralandığında tam ortada kalan gelir miktarını ifade ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte Almanya'da yoksulluk eşiği şu şekilde belirlendi:

Yalnız yaşayan bir kişi için: Aylık net 1.445 euro

İki küçük çocuğu olan çekirdek aile için: Aylık net 3.035 euro

Yaşlılar, Kadınlar ve Tek Ebeveynler En Kırılgan Kesim

Yoksulluk oranının toplumun belirli demografik gruplarında çok daha yıkıcı boyutlara ulaştığı görülüyor. Rapordan öne çıkan kırılgan gruplar ve yoksulluk oranları şu şekilde şekillendi:

Toplumsal Grup Yoksulluk Oranı Nüfus Ortalaması %16,1 65 Yaş ve Üstü Bireyler %19,5 75 Yaş Üstü Kadınlar %21,3 Tek Başına Çocuk Büyütenler (Tek Ebeveynler) %28,9 Yalnız Yaşayanlar %30,3

BÖLGESEL EŞİTSİZLİK: EYALETLER ARASINDAKİ UÇURUM BÜYÜYO r

Yoksulluğun coğrafi dağılımı, Almanya'nın doğusu, batısı ve eyaletleri arasındaki refah farkını bir kez daha gözler önüne serdi. Alım gücü yüksek olan Bavyera eyaletinde her sekiz kişiden biri yoksulluk sınırının altında yaşarken, bu oran Saksonya-Anhalt'ta beş kişide bire yükseliyor. Ülkenin en yüksek yoksulluk oranına sahip eyaleti olan Bremen'de ise her dört kişiden biri yoksulluk eşiğinin altında hayatını idame ettiriyor.

"YENİ KESİNTİ TARTIŞMALARI AŞIRILIKÇILARIN İŞİNE YARIYOR"

Hükümetin ekonomi politikalarını ve bütçe kesintisi tartışmalarını sert bir dille eleştiren Federasyon Genel Müdürü Joachim Rock, siyasileri acil önlem almaya çağırdı. Toplumdaki sosyal uçurumun derinleştiğini ve halkın bunu doğrudan hissettiğini belirten Rock, şu uyarılarda bulundu:

"Şu anki ekonomik iklimde sürekli yeni sosyal kesintilerin getirilmesini tartışmak toplumda ciddi bir korku ve güvensizlik dalgası yaratıyor. Bu istikrarsızlık ve güvensizlik ortamı ise en çok popülistlerin ve aşırılıkçı siyasi akımların işine yarıyor. Sosyal devlet harcamalarında ek kesintilere gidenler, krizlere karşı mücadele etmek yerine krizleri daha da tırmandırmış olur."