Almanya’da küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle ulaşım maliyetleri hızla yükseldi. Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Motorlu Araç Sahipleri Fiyat Endeksi Mart 2026’da yıllık bazda yüzde 6,7 arttı. Aynı dönemde yıllık enflasyon yüzde 2,7 seviyesinde kaldı.

Verilere göre artışın en büyük nedeni akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş oldu. Mart ayında toplam yakıt maliyetleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarken, dizel fiyatları yüzde 29,7, benzin yüzde 17,3 ve LPG yüzde 1,1 yükseldi.

Ulaşım giderlerindeki artış yalnızca bireysel araçlarla sınırlı kalmadı. Toplu taşıma ücretleri de yıllık bazda yüzde 6,2 arttı. Bu yükselişte Ocak 2026’da “Deutschlandticket” fiyatlarına yapılan zam etkili olurken, bölgesel tren ücretleri yüzde 5,3, şehirler arası tren biletleri ise yüzde 1,4 arttı.

Destatis verileri, araç sahipliği maliyetlerinin 2020-2025 döneminde de genel enflasyonun üzerinde arttığını ortaya koydu. Bu dönemde tüketici fiyatları yüzde 21,9 yükselirken, araç sahiplerinin toplam giderleri yüzde 31,2 arttı. Aynı süreçte kasko ve trafik sigortaları yüzde 63, ikinci el araç fiyatları yüzde 45,5 ve yakıt maliyetleri yüzde 37,5 oranında artış gösterdi.

Uzmanlar, enerji piyasalarındaki oynaklığın önümüzdeki dönemde de ulaşım maliyetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini belirtiyor.