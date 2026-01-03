Almanya’da yapılan kapsamlı bir araştırma, ülkede çalışan yabancı uyruklular arasındaki gelir dağılımına ışık tuttu.

Alman Ekonomi Enstitüsü’nün (IW) 2024 verilerine dayanan raporuna göre, Almanya’da en yüksek ortalama brüt gelire sahip yabancı grup Hindistan kökenli çalışanlar oldu. Türklerin yoğun yaşadığı ülkede bu tablo dikkat çekti.

IW verilerine göre 2024 yılında Hindistan kökenli çalışanların ortalama brüt maaşı 5 bin 393 Euro olarak hesaplandı. Bu rakam, Alman vatandaşlarının ortalama geliri olan 4 bin 177 Euro’nun da üzerinde yer aldı.

ÜST SIRALARDA HANGİ ÜLKELER VAR?

Araştırmada maaş ortalaması yüksek olan diğer ülkeler de sıralandı. Buna göre:

Avusturya kökenliler: 5.322 Euro

ABD kökenliler: 5.307 Euro

İrlanda kökenliler: 5.233 Euro

Almanya’daki tüm yabancı çalışanların ortalama maaşı ise 3.204 Euro seviyesinde kaldı.

HİNTLİLER NEDEN ZİRVEDE?

DW’nin aktardığı IW raporunda, gelir farkının temel nedeni olarak mesleki dağılım gösterildi. Almanya’da yaşayan Hindistan kökenli çalışanların önemli bir bölümü, yüksek maaşlı MINT mesleklerinde (Matematik, Bilişim, Doğa Bilimleri ve Teknoloji) istihdam ediliyor.

2012–2024 döneminde Almanya’daki Hindistanlı MINT çalışanlarının sayısı yaklaşık 9 kat artarak 32 bin 800’ün üzerine çıktı. 25–44 yaş grubundaki tam zamanlı çalışan Hindistanlıların yaklaşık üçte biri bu alanlarda görev yapıyor. Bu durum, maaş ortalamasını belirgin biçimde yukarı taşıyor.

EĞİTİM VE İNOVASYON ETKİSİ

Raporda, Almanya’daki Hindistan kökenli çalışanların artışının, ülkede eğitim gören Hintli öğrenci sayısındaki yükselişle de doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı. Mezuniyet sonrası Almanya’da kalan bu grubun, özellikle araştırma ve inovasyon alanlarında önemli katkılar sunduğu belirtildi.

IW verilerine göre, Hindistan kökenli mucitlerin Almanya’da yaptığı yıllık patent başvuruları 2000–2022 yılları arasında 12 kat arttı.

'NİTELİKLİ GÖÇ OLMADAN BÜYÜME ZOR'

IW uzmanı Axel Plünnecke, nitelikli göçün Alman ekonomisi açısından kritik rol oynadığını belirterek, “Özellikle MINT mesleklerinde ve inovasyon alanlarında nitelikli göç olmadan ekonomik büyüme bugün neredeyse mümkün olmazdı” değerlendirmesinde bulundu. Plünnecke, Hindistan’dan Almanya’ya yönelen uzman göçünü “özel bir başarı hikâyesi” olarak tanımladı.

EN DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER

Araştırmada Almanya’da en düşük ortalama gelire sahip çalışan gruplar da yer aldı. B

una göre:

Bulgaristan: 2.681 Euro

Suriye: 2.750 Euro

Romanya: 2.762 Euro

Bu gruplardaki düşük gelir seviyesinin, çalışanların büyük bölümünün kalifiye olmayan ve yardımcı işlerde istihdam edilmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

TÜRKLER LİSTEDE NEDEN ÖNE ÇIKMIYOR?

Raporda, Türkiye kökenli çalışanların özellikle MINT alanlarında son yıllarda artış gösterdiğine dikkat çekilse de, maaş düzeylerine ilişkin ayrı bir veri paylaşılmadı. Uzmanlara göre bunun temel nedeni, Türk kökenli çalışanların daha çok farklı sektörlere dağılmış olması ve yüksek ücretli teknik alanlarda yoğunlaşmanın sınırlı kalması.