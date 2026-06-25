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Kaynak: AA

Almanya'da tüketici güveni, Orta Doğu'daki gerilimlerin azalacağına dair ilk sinyallerin gelmesi ve ham petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün olumlu yansımalarıyla haziran ayında sınırlı bir artış kaydetti.

Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından ortaklaşa hazırlanan ve gelecek döneme ışık tutan Tüketici Güven Endeksi'nin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklanan verilere göre, temmuz ayına ilişkin öngörülen endeks değeri, bir önceki aya göre 0,5 puanlık bir artış göstererek eksi 29,2 puan seviyesine geldi.

Tüketicilerin gelir beklentisi endeksi ise haziran döneminde 0,8 puanlık dikkat çeken bir artışla eksi 12,2 puana ulaştı. Buna karşın, vatandaşların harcama eğiliminde düşüş görüldü ve bu endeks 0,2 puan azalarak eksi 13,4 seviyesine geriledi.

Tüketici ikliminde gözlenen bu kısıtlı toparlanmanın temel kaynağının, gelir beklentilerinde yaşanan hafif yukarı yönlü hareket olduğu aktarıldı. Diğer yandan, tüketicilerin harcama ve tasarruf eğilimlerinin büyük oranda yatay bir seyir izlediği bildirildi.

NIM Tüketici Araştırmacıları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, konuya dair yaptığı değerlendirmede, ülkedeki tüketici ikliminin şu an için düşük bir seviyede dengelendiğini belirtti.