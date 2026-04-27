Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg1 Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, mayıs ayı için öngörülen endeks değeri, nisan ayına kıyasla 5,2 puan azalarak eksi 33,3 puana indi. Bu seviye, Şubat 2023’ten bu yana kaydedilen en düşük değer olarak kaydedildi.

GELİR BEKLENTİLERİ AZALDI

Gelir beklentisi endeksi, enflasyondaki artışla birlikte nisanda 18,1 puan daha düşerek eksi 24,4 puana geriledi. Tüketicilerin harcama eğilimi ise 3,5 puanlık azalışla eksi 14,4 seviyesine düştü.

İran’daki gerilimin enerji maliyetlerine yansımasıyla Almanya'da mart ayı enflasyonu yüzde 1,9’dan yüzde 2,7’ye arttı. Bu durum, ekonomik beklenti göstergesinin 6,8 puanlık düşüşle eksi 13,7’ye gerilemesine ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başladığı Nisan 2022 dönemindeki seviyelere dönülmesine sebep oldu.