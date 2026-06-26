Avrupa'nın kalbinde yer alan Almanya, meteoroloji tarihinin en sıcak hafta sonlarından birini yaşamaya hazırlanıyor. Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) tarafından yapılan "Kesinlikle rekor hava sıcaklıklarına ulaşacağız" açıklamasının ardından, ülke genelinde hayatı olumsuz etkileyebilecek risklere karşı peş peşe radikal tedbirler alınmaya başlandı. Uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için hayati tehlike uyarısı yaparken, resmi kurumlardan ve organizasyon komitelerinden iptal haberleri gelmeye devam ediyor.

SİVİL SAVUNMA GÜNÜ ERTELENDİ, FEDERAL MECLİSE KISITLAMA GETİRİLDİ

Aşırı sıcak dalgası nedeniyle resmi devlet programları da sekteye uğradı. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in katılımıyla cumartesi günü Freiburg şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan "2026 Sivil Savunma Günü" etkinliği ileri bir tarihe ertelendi. İçişleri Bakanlığı, fuar alanında yapılması planlanan bu büyük organizasyonun olumsuz hava şartları sebebiyle sonbahar aylarına kaydırıldığını ve yeni tarihin önümüzdeki günlerde ilan edileceğini duyurdu.

Diğer yandan, termometrelerin 41 santigrat derecenin üzerini göstermesinin beklendiği başkent Berlin'de de olağanüstü önlemler devrededir. Alman Federal Meclisi (Bundestag), turistlerin ve ziyaretçilerin yoğun olarak bulunduğu ikonik cam kubbe ile çatı terası bölümlerini, hafta sonu boyunca güvenlik gerekçesiyle kısmi ziyarete kapattığını açıkladı.

BAŞKENTTE OKULLAR VE FUTBOL MAÇLARI TATİL EDİLDİ

Sıcak dalgası başkent Berlin'deki sosyal yaşamı ve eğitimi de doğrudan vurdu. Gün içinde sıcaklığın 33 dereceyi aşmasıyla birlikte bazı ilkokullarda eğitime ara verilirken, öğrencilerin erken saatte evlerine gönderilmesi konusundaki yetki tamamen okul yönetimlerine bırakıldı. Berlin Eyaleti Futbol Federasyonu ise sporcu sağlığını korumak adına hafta sonu oynanması planlanan tüm futbol müsabakalarını iptal etme kararı aldı. Ayrıca şehir yönetimi, yangın riskine karşı Kreuzberg ve Pankow gibi yoğun nüfuslu semtler başta olmak üzere birçok bölgede mangal yakılmasını tamamen yasakladı.

FESTİVALLER VE KONSERLER DE SIRAYLA İPTAL EDİLİYOR

Sıcak hava dalgasının vurduğu bir diğer bölge olan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde de hafta sonu planlanan açık hava etkinliklerine kısıtlama geldi. Eyalet genelindeki yüksek risk sebebiyle ünlü şarkıcı Jan Delay'in merakla beklenen konseri ile Haltern Barajı'nda organize edilen popüler "Gün Batımı Plaj Festivali" iptal edilen etkinlikler arasında yer aldı. Yetkililer, meteorolojik uyarıların ciddiyetini koruması sebebiyle önümüzdeki saatlerde yeni iptal ve kısıtlama kararlarının gelebileceğini belirterek vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.