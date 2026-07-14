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Kaynak: AA

Almanya’da etkisini artıran sıcak hava dalgası ve kuraklık, su kaynaklarını kritik seviyeye getirdi. Münih Belediyesi, artan su tüketimini kontrol altına almak için zorunlu tedbirleri devreye aldı.

ZORUNLU KISITLAMALAR BAŞLADI

Belediye tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte özel yüzme havuzlarının doldurulması, göl ve akarsulardan su çekilmesi ve çim sulama faaliyetlerine ciddi sınırlamalar getirildi. Kurallara uymayanlara ise 50 bin euroya kadar para cezası uygulanacak.

SAAT SINIRLAMASI GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeye göre özel ve hobi bahçelerinde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında sulama yapılması yasaklandı. Ayrıca süs havuzlarının doldurulması, araçların bireysel olarak yıkanması ve dış alanların suyla temizlenmesi de kısıtlama kapsamına alındı.

TÜKETİM REKOR SEVİYEDE

Yetkililer, kentte günlük su tüketiminin 360 milyon litreyi aştığını açıkladı. Normal şartlarda bu miktarın yaklaşık 300 milyon litre seviyesinde olduğu belirtildi.

KURAKLIK BEKLENENDEN CİDDİ

Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dominik Krause, kış ve ilkbahar aylarının olağanüstü kurak geçtiğini belirterek yer altı su kaynaklarının ciddi baskı altında olduğunu vurguladı.

“SU EN DEĞERLİ KAYNAĞIMIZ”

Krause, vatandaşlara çağrıda bulunarak,

“Su en değerli yaşam kaynağımız. Yer altı su seviyelerinin yeniden yükselmesi için herkesin tasarruf yapması ve kurallara uyması gerekiyor.” dedi.

UYGULAMA SÜRESİ UZAYABİLİR

1 Ağustos’a kadar geçerli olacak kısıtlamaların, kuraklığın devam etmesi halinde uzatılabileceği bildirildi.

Alınan kararlar sadece Münih şehir merkezini değil, su şebekesine bağlı çevre yerleşimleri de kapsıyor.