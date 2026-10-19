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Kaynak: ANKA

Almanya’da iltica başvuruları reddedilen kişilerin sınır dışı edilmesine tepki gösteren aktivistler, 24 Ekim Cumartesi günü yedi havalimanında protesto düzenleyecek. Leipzig/Halle Havalimanı merkezli eylemlerde, özellikle Afganistan’a yapılan özel charter uçuşlarıyla gerçekleştirilen sınır dışı işlemleri hedef alınacak. Ülke genelindeki protestolar; reddedilen iltica başvurularının ardından uygulanan sınır dışı süreçlerini, sınır dışı merkezlerini ve bu sistem için kurulan altyapının genişletilmesini protesto etmeyi amaçlıyor.

“ÜLKE GENELİNDE SINIR DIŞI ÇILGINLIĞINA KARŞI”

Eylem ittifakının sözcüsü Luca Müller, Taliban yönetimiyle iş birliği içinde Afganistan’a sınır dışı uçuşları yapılmasını eleştirdi. Müller, söz konusu uygulamaların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Uçuşları gerçekleştiren hava yolu şirketlerinin, insanların hayatını olumsuz etkileyen bu süreç üzerinden kazanç sağladığını savundu.

YEDİ HAVALİMANINDA EŞ ZAMANLI EYLEM

“Ülke genelinde sınır dışı çılgınlığına karşı” sloganıyla organize edilen gösteriler; Leipzig/Halle’nin yanı sıra Frankfurt, Köln, Münih, Düsseldorf, Hannover ve Berlin havalimanlarında yapılacak.

Aktivistler, düzenleyecekleri eylemlerle Almanya Federal Hükümeti’nin siyasi önceliklerini de sorgulamayı hedefliyor. Yapılan açıklamada, sosyal hizmetler ve sağlık sektörlerinde bütçe kısıntıları gündemdeyken sınır dışı operasyonlarına ve ilgili altyapı projelerine yüksek miktarda kamu kaynağı ayrılmasına tepki gösterildi.