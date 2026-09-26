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Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Coesfeld kentindeki bir sığınmacı yurdunda, 36 yaşındaki 3 çocuk annesi Türk kadın bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili kadının 43 yaşındaki eşi gözaltına alındı.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Coesfeld kentinde, 36 yaşındaki Türk vatandaşı kadın, kaldığı sığınma ve barınma merkezinde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polis, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen kadının 43 yaşındaki ayrı yaşadığı eşini gözaltına aldı. Savcılık açıklamasında, Türk kökenli çiftin bir süredir ayrı yaşadığı belirtildi.

SIĞINMA MERKEZİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kadın, çarşamba günü öğle saatlerinde barınma merkezinde vücudunun üst kısmında bıçak yaralarıyla bulundu. Ağır yaralı halde bulunan kadına, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulandı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ EŞ MÜNSTER'DE YAKALANDI

Polis, bir tanığın verdiği bilgi üzerine 43 yaşındaki eşi, olay yerinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Münster kentinde yakaladı. Yetkililer, şüphelinin yöneltilen suçlamalarla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklamada bulunmadığını bildirdi.

ÇİFTİN ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Çiftin üç çocuğu olduğu belirtildi. 16 yaşında bir kız ve 12 ile 8 yaşlarında iki erkek çocuk. Çocukların olaya tanık olup olmadığı şu an için netlik kazanmadı. Olayla ilgili bir cinayet masası oluşturuldu. Üç çocuk annesinin cesedi otopsiye gönderilecek.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cinayetin ardından polis bünyesinde özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu. Hayatını kaybeden kadının kesin ölüm nedeninin ve olayın tüm ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla otopsi yapılacağı açıklandı. Polis ve savcılık, cinayetin arka planının henüz aydınlatılamadığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.