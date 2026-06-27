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Kaynak: İHA

Almanya’da etkisini artıran aşırı sıcaklar, günlük yaşamı zorlaştırırken elektronik mağazalarında dikkat çeken bir gelişmeye yol açtı. Ülke genelinde termometrelerin 42 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte serinleme ihtiyacı artınca, klima ve vantilatörlere talep patladı.

Artan yoğun talep, kısa sürede stoklara yansıdı. Alman basınında yer alan haberlere göre, ülkenin en büyük iki elektronik perakendecisinin mağazalarında klima ve vantilatör stokları tükendi.

Özellikle evlerinde sabit soğutma sistemi bulunmayan vatandaşların yöneldiği bu ürünler, mağaza raflarında hızla kayboldu. Bavyera eyaletine bağlı Ingolstadt kentindeki şubelerin müşteri hizmetleri ise yaşanan yoğunluğu doğruladı.

Müşteri hizmetlerini arayanlara yapılan bilgilendirmede, klima ve vantilatörlerle ilgili çok sayıda talep alındığı belirtilerek, stokların tamamen tükendiği ifade edildi. Yetkililer, mağazalardaki mevcut durum hakkında net bilgi veremediklerini belirterek müşterilerden anlayış istedi.

Benzer bir durum canlı destek hatlarına da yansıdı. Bir perakendeci yetkilisi, yapılan yazışmada stoklarda klima bulunmadığını açık şekilde dile getirdi.

Aşırı sıcakların etkisini sürdürmesi halinde, benzer ürünlerdeki tedarik sıkıntısının devam edebileceği belirtiliyor.