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Kaynak: AA

Almanya'da Rusya adına casusluk yapıldığı iddiasıyla görülen davada karar çıktı. Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi, 30 yaşındaki bir Ukrayna vatandaşını sabotaj amacıyla casusluk faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Davada yargılanan diğer iki sanık ise beraat etti.

GPS TAKİP CİHAZLI PAKETLER GÖNDERİLDİ

Mahkemenin açıklamasına göre, sanıkların Mart 2025'te Rusya'daki bir devlet kurumunun talimatı doğrultusunda Almanya'dan Ukrayna'ya iki paket gönderilmesi sürecine katıldığı tespit edildi.

Paketlerin içerisinde GPS takip cihazları ve otomobil yedek parçaları bulunduğu belirtildi. Paketlerin Ukrayna'daki bir kargo şirketi aracılığıyla gönderildiği kaydedildi.

Mahkeme, bu sürecin nakliye güzergahları ve altyapının olası sabotaj eylemleri açısından araştırılmasına imkan sağladığı değerlendirmesinde bulundu.

30 YAŞINDAKİ SANIK İÇİN "BİLEREK KATILDI" DEĞERLENDİRMESİ

Mahkeme, İsviçre'de yaşayan 30 yaşındaki sanığın Rusya'daki bir devlet kurumu için olası sabotaj hedeflerinin araştırılması sürecine bilerek katıldığı sonucuna vardı.

Bu değerlendirmede sanığın olay hakkında sahip olduğu bilgiler ve süreçte gösterdiği özel çabanın dikkate alındığı aktarıldı.

İKİ SANIK BERAAT ETTİ

Davada 22 ve 25 yaşlarındaki diğer iki Ukrayna vatandaşı ise suçlamalardan beraat etti.

Mahkeme, bu sanıkların gönderilen paketlerin olası sabotaj hedeflerini araştırma amacı taşıdığını bildiklerini ortaya koyan yeterli delil bulunmadığına hükmetti. Bu iki kişinin casusluk faaliyetinde bulunduğunun da tespit edilmediği bildirildi.

İDDİANAMEDE PATLAYICI PAKETLER İDDİASI

Federal Savcılığın hazırladığı iddianamede sanıklar, Rus istihbaratının talimatıyla Almanya'nın Konstanz ve Köln kentlerinden Ukrayna'ya GPS takip cihazları içeren iki paket göndermekle suçlanmıştı.

İddianamede, bu yolla sevkiyat rotaları ve nakliye süreçlerinin araştırılmasının amaçlandığı ileri sürülmüştü.

Ayrıca ilerleyen süreçte benzer şekilde patlayıcı maddeler içeren paketlerin kargoya verilmesi ve Almanya veya Ukrayna'da patlatılarak mümkün olduğunca büyük zarar verilmesinin hedeflendiği iddia edilmişti.

Sanıklar Mayıs 2025'te gözaltına alınmıştı.