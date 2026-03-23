Rheinland-Pfalz Eyalet Seçim Kurulu’nun açıkladığı geçici sonuçlara göre, yaklaşık 3 milyon seçmenin bulunduğu eyalette CDU oyların yüzde 31’ini alarak birinci oldu.

35 yıldır iktidarda olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) oylarını 2021’e göre 9,8 puan düşürerek yüzde 25,9 ile ikinci sırada kaldı; bu, SPD’nin eyalet tarihindeki en düşük oy oranı olarak kayıtlara geçti.

SAĞ VE YEŞİLLER CEPHELERİNDE DEĞİŞİM

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi oylarını 11,2 puan artırarak yüzde 19,5’e yükseltti. Yeşiller ise oylarını 1,4 puan kaybederek yüzde 7,9 oy aldı.

Seçime katılım oranı yüzde 68,5 olarak gerçekleşti; bu oran 2021 seçimlerinde yüzde 64,3’tü.

SANDALYELER VE KOALİSYON OLASILIĞI

105 sandalyeli eyalet meclisinde CDU 39, SPD 32, AfD 24 ve Yeşiller 10 sandalye kazanacak.

CDU ve SPD’nin AfD ile koalisyon kurmayacağı açıklaması, iktidar için iki partili bir koalisyonun oluşmasını öngörüyor.

BARAJI AŞAMAYAN PARTİLER

Sol Parti (Die Linke) ve Hür Demokrat Parti (FDP) seçim barajını aşamayarak eyalet meclisine giremedi.