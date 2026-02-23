Almanya’daki Katolik ve Protestan kiliseleri, Paskalya öncesi 40 günlük oruç ve düşünce dönemini başlatarak, topluma bağış, şefkat ve sosyal sorumluluk konusunda harekete geçme çağrısı yaptı.

Almanya’da Katolik ve Protestan kiliseleri, Paskalya öncesi 40 günlük oruç ve düşünce dönemini başlattı. Oruç dönemi, Hristiyanlar için İsa’nın çektiği acıları ve ölümünü anma zamanı olarak ifade ediliyor. Bu dönemde sadece tatlı, et veya alkol gibi tüketim alışkanlıklarından vazgeçilmiyor, bunların yanısıra günlük rutinlerin kırılarak ihtiyaç sahiplerine dayanışma gösterilmesi vurgusu öne çıkıyor.

BAĞIŞ ÇAĞRISI



Öte yandan, Almanya’daki tüm Katolik kiliselerinde 22 Mart’ta bağış toplanacağı öğrenildi. Katolik yardım kuruluşu Misereor, Kamerun’daki gençler için bağış çağrısında bulundu. Protestan Kilisesi insanları günlük yaşamda daha fazla şefkat göstermeye davet etti.



Hessen eyaletine bağlı Hofheim kentinde düzenlenen açılış ayininde Misereor tarafından, "Gelecek Buradan Başlıyor" sloganıyla sosyal eşitsizliklere karşı sorumluluk alınmasını ve barış için çaba gösterilmesini istendi.

ŞEFKAT VE MERHAMET MESAJI

Protestan Kilisesi ise Niedersachsen eyaletine bağlı Göttingen kentinde başlattığı kampanyayı "Yedi Hafta Sertlik Olmadan” sloganıyla duyurdu. Hannover Eyalet Piskoposu Ralf Meister, yabancı düşmanlığı, okul bahçelerinde zorbalık ve sosyal medyada nefretin günlük yaşamın parçası hâline geldiğine dikkati çekerek, İncil’in şefkat ve merhamet mesajını hatırlattı. Meister, “Önümüzdeki yedi hafta, başkalarını dinlemeyi öğrenme dönemi olabilir" dedi.



Limburg Piskoposu Georg Bätzing ise yaptığı konuşmada, geleceğin sadece iklim krizi ve doğal kaynakların sömürüsü nedeniyle belirsiz olmadığını, insanların haklarını ve fırsatlarını ellerinden alan sistemlerin de geleceği etkilediğini kaydetti.

PASKALYA ORUCU NEDİR?

"Pascalya orucu" (Büyük Perhiz), Hristiyanlıkta Paskalya (Diriliş Bayramı) öncesinde tutulan en önemli oruç dönemini ifade eder.

NEDİR VE NEYİ TEMSİL EDER?

İsa Mesih'in vaftizinden sonra çölde 40 gün boyunca oruç tutup şeytanın ayartmalarına karşı direnmesini anmak ve örnek almak için tutulur. Ayrıca Musa ve İlyas peygamberlerin de 40 gün oruç tuttuğu Eski Ahit'ten esinlenir.

Temel amaç: Tövbe etmek, dua etmek, nefsi terbiye etmek, sadaka vermek, ruhsal olarak temizlenmek ve Paskalya'ya (İsa'nın dirilişine) hazırlanmaktır.

Temel olarak 40 gün sürer (Pazar günleri oruç sayılmaz, çünkü her Pazar diriliş günü olarak kutlanır).

Ortodoks geleneğinde genellikle toplam 48 gün (Kutsal Hafta dahil) olarak uygulanır.

Başlangıç: Temiz Pazartesi (Clean Monday / Kathara Deftera) ile başlar.

Bitiş: Paskalya (Diriliş) Pazarından önceki günler (Kutsal Cumartesi'ye kadar).