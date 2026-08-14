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Kaynak: İHA

Sıcak hava etkisi altındaki Avrupa'da orman yangınları sürüyor. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı, Belçika sınırındaki Strass köyü yakınlarında yerel saatle 04.00'te orman yangını başladı. Yerel yetkililer, orman yangını nedeniyle bin 800 kişiden evlerini tahliye etmelerini isterken, yanlarına yalnızca temel ihtiyaçlarını, kimlik belgelerini ve gerekli ilaçlarını almaları çağrısında bulundu.

Yangın şu ana kadar 25 hektarlık alanı etkilerken bölgeden geçen B399 kara yolu önlem olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi sürüyor.