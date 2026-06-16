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Almanya'da nüfus artışı uzun yılların ardından yeniden eksiye döndü. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre ülkenin nüfusu 2025 yılı sonunda yaklaşık 110 bin kişi azalarak 83,5 milyona geriledi. Böylece Almanya, salgın yılı 2020'nin ardından ilk kez nüfus kaybı yaşadı.

Uzmanlar, nüfustaki gerilemenin temel nedenleri arasında doğum sayısının ölüm sayısının altında kalması ve ülkeye yönelik göç hareketlerinin önceki yıllara kıyasla yavaşlamasını gösteriyor. Ülkeye gelenlerle ayrılanlar arasındaki farkı ifade eden net göç rakamı, 2024'teki 430 bin seviyesinden 2025 yılında 235 bine düştü.

YAŞLI NÜFUSUN PAYI ARTIYOR

Veriler, Almanya'nın yaşlanan nüfus yapısının daha belirgin hale geldiğini ortaya koydu. "Baby Boomer" olarak adlandırılan 60-79 yaş grubundaki nüfus yüzde 2,5 oranında büyürken, diğer yaş gruplarında düşüş kaydedildi. Çalışma çağındaki 20-59 yaş arası nüfus 409 bin kişi azalırken, 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerin sayısı da 88 bin geriledi.

Bu gelişmeler sonucunda 60 yaş ve üzerindeki kişilerin toplam nüfus içindeki payı yüzde 31'e yükseldi.

YABANCI NÜFUS ARTIŞI YAVAŞLADI

Almanya'daki yabancı nüfus geçen yıl yalnızca 39 bin kişi artarak 12,4 milyona ulaştı. Bu artış son 15 yılın en düşük seviyelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Yabancı nüfusun büyük bölümünü çalışma çağındaki bireyler oluştururken, yaşlı nüfus oranı Alman vatandaşlarına kıyasla oldukça düşük kaldı.

Ülkedeki en kalabalık yabancı topluluk olma özelliğini koruyan Türk vatandaşlarının sayısı 1 milyon 385 bine ulaştı. Türkleri Ukrayna, Suriye, Romanya ve Polonya vatandaşları takip etti.