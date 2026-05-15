Almanya Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yayımlanan İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, mart ayında eksi 19,3 puan olan Alman konut inşaatı sektörü güven endeksi, nisanda 9,1 puan birden azalarak eksi 28,4 puana geldi.

Sektörde bu büyüklükte bir kırılma en son Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı dönemde olmuştu.

Sektör temsilcilerinin hem mevcut faaliyetlere hem de gelecek döneme yönelik beklentilerinde karamsarlığın tırmandığı yansıdı.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel gelişmelerin iç piyasaya yansımalarına dikkati çekerek "Jeopolitik belirsizlikler artık Almanya'daki konut inşaatlarını da doğrudan olumsuz etkiliyor. Hassas tedarik zincirleri ve artan finansman maliyetleriyle birlikte birden fazla risk, inşaat sektörünü aynı anda vuruyor." ifadelerini kullandı.

Alman konut sektörü, üç yıl üst üste yaşanan gerilemenin ardından, yükselen faizler ile malzeme maliyetlerinin baskısını kırarak 2025 yılında toparlanma eğilimindeydi.

Şubat ayında yapı ruhsatları yıllık bazda yüzde 24,1 artarak 22 bin 200 konuta ulaşmış ve sektörün krizden çıktığı sinyalini vermişti.

Ancak şubat ayı sonunda Orta Doğu’da başlayan savaş, inşaat piyasasındaki bu olumlu havayı tersine döndü.

Söz konusu savaş nedeniyle yükselen enerji ve ham madde fiyatları yeni bir maliyet yükü oluştururken, konut kredisi faizlerinin de yıl genelinde yükselmeye devam edeceği tahmin ediliyor.