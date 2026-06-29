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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin 2025 yılı brüt kamu yatırımlarına ilişkin resmi verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan raporlara göre, ülkedeki brüt kamu yatırımları geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,3 oranında net bir artış göstererek 147,5 milyar avroya ulaştı. Yaklaşık 16,2 milyar avroluk bu genişleme, Almanya'da 2000 yılından beri tek bir yılda kaydedilen en yüksek yatırım artışı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'nın dev ekonomisinde benzer bir tarihi zirve en son 1999 yılında demir yolu reformunun getirdiği yapısal etkilerle yüzde 14 seviyesinde gerçekleşmişti. 2025 yılındaki bu olağanüstü büyümenin arkasındaki temel neden ise Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Alman ordusunun modernizasyonu ve yeniden yapılanma programını finanse etmek amacıyla kurulan özel fonun aktif şekilde kullanılması oldu.

YATIRIMLARIN BÜTÇEDEKİ PAYI TIRMANIŞTA

Berlin yönetiminin savunma sanayisine ve askeri teçhizat tedarikine ağırlık vermesi, genel devlet bütçesindeki harcama dengelerini de doğrudan değiştirdi. Kamu yatırımlarının toplam bütçe içindeki payı son yıllarda istikrarlı bir tırmanış grafiği sergiledi.