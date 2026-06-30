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Kaynak: AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yayımlanan verilere göre, mayıs ayında ithalat fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Yıllık bazdaki yüzde 6,8'lik yükseliş, Aralık 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerinin yoğun hissedildiği dönemde kaydedilen yüzde 9,6'lık artışın ardından görülen en yüksek oran olarak öne çıktı. Nisan ayında ise yıllık artış yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Enerji fiyatları artışta belirleyici oldu

Destatis, ithalat fiyatlarındaki yükselişin en önemli nedeninin enerji maliyetleri olduğunu vurguladı. Mayıs ayında enerji fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,2 artarken, bu oran Ukrayna savaşının ardından yaşanan arz sıkıntılarının etkili olduğu Ekim 2022'den bu yana kaydedilen en güçlü yükseliş olarak dikkat çekti.

Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışta, şubat ayının sonunda ABD, İsrail ve İran arasında başlayan çatışmaların etkili olduğu değerlendiriliyor.

Verilere göre, mayısta ithal edilen jet yakıtı ve benzin gibi petrol ürünlerinin fiyatları yıllık bazda yüzde 57,3 yükselirken, ham petrol fiyatlarında artış yüzde 59,3'e ulaştı. Taş kömürünün fiyatı yüzde 12,7, doğal gazın fiyatı ise yüzde 10,4 arttı. Tarımsal üretim açısından kritik öneme sahip ithal gübre ve azotlu bileşiklerin fiyatları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 yükseldi.

Enflasyon üzerindeki etkisi yakından izleniyor

Uzmanlar, Almanya'nın ara malı ve ham madde ithalatına yüksek ölçüde bağımlı olması nedeniyle ithalat maliyetlerindeki artışın önümüzdeki dönemde tüketici enflasyonuna da yansıyabileceğini belirtiyor.

Ülkede yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 2,9 ile son iki yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Akaryakıt vergisindeki geçici indirimin desteğiyle mayısta yüzde 2,6'ya gerileyen enflasyonun, haziran ayında yeniden yükseliş eğilimine girmesi bekleniyor. Destatis'in haziran ayına ilişkin öncü enflasyon verisini gün içinde açıklaması bekleniyor.

Öte yandan ihracat fiyatlarında da yükseliş sürdü. Mayıs ayında ihracat fiyatları yıllık bazda yüzde 3,4, aylık bazda ise yüzde 0,5 arttı. Böylece yıllık ihracat fiyat artışı, Şubat 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.