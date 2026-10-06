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Kaynak: Haber Merkezi

Almanya'da eski BND Başkanı August Hanning'in gözaltına alınması ülke gündemine bomba gibi düştü.

Soruşturmanın merkezinde binlerce gizli belge, para trafiği ve henüz açıklanmayan bir ülke bulunuyor.

Hanning'in, BND'ye ait gizli belgeleri yabancı bir istihbarat servisiyle temaslarında kullandığı belirtildi.

Eski BND Başkanı August Hanning

Yaklaşık 2.000 gizli belge, para karşılığında Hanning'in eski kalem müdürü Manfred D. tarafından aktarıldı. Manfred D. de gözaltına alındı.

BELGELER HANGİ ÜLKEYE AKTARILDI MERAK KONUSU

Belgeler arasında Şansölyelik'teki istihbarat toplantılarına ilişkin brifingler bulunuyor.

Belgelerin hangi ülkeye aktarıldığı ise açıklanmadı.