Almanya'da eski BND Başkanı August Hanning'in gözaltına alınması ülke gündemine bomba gibi düştü.
Soruşturmanın merkezinde binlerce gizli belge, para trafiği ve henüz açıklanmayan bir ülke bulunuyor.
Hanning'in, BND'ye ait gizli belgeleri yabancı bir istihbarat servisiyle temaslarında kullandığı belirtildi.
Yaklaşık 2.000 gizli belge, para karşılığında Hanning'in eski kalem müdürü Manfred D. tarafından aktarıldı. Manfred D. de gözaltına alındı.
BELGELER HANGİ ÜLKEYE AKTARILDI MERAK KONUSU
Belgeler arasında Şansölyelik'teki istihbarat toplantılarına ilişkin brifingler bulunuyor.
Belgelerin hangi ülkeye aktarıldığı ise açıklanmadı.