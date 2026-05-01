Almanya’da nisan ayında işsiz sayısı aylık 20 bin kişilik artışla 3 milyon 8 bine yükseldi. İşsizlik oranının yüzde 6,4’te sabit kaldığı ülkede, Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, "Piyasada bir toparlanma henüz ufukta görünmüyor" uyarısında bulundu.

İŞSİZ SAYISINDA YILLIK BAZDA SERT ARTIŞ

Merkezi Nürnberg’de bulunan Federal İş Ajansı’nın verilerine göre, Almanya’da nisan ayında işsizlik rakamları mart ayına kıyasla yükselişini sürdürdü. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, işsiz sayısının 77 bin kişi arttığı görüldü. Mevsimsel olarak nisan aylarında yaşanan istihdam artışının bu yıl zayıf kalması, ekonomik durgunluğun iş gücü piyasası üzerindeki baskısını tescilledi.

ÖDENEK ALANLARIN SAYISI YÜKSELİYOR

Verilere göre, nisan ayında Almanya genelinde 1 milyon 70 bin kişi işsizlik ödeneği aldı. Bu rakamda, geçen yıla oranla 93 bin kişilik bir artış kaydedildi.

"DÖNÜŞ HENÜZ UFUKTA YOK"

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, piyasadaki durgunluğa dikkat çekerek, iş gücü piyasasında kalıcı bir iyileşme veya dönüş için henüz erken olduğunu ifade etti. Ekonomistler, yüksek faizler ve küresel talepteki belirsizliklerin Alman şirketlerinin istihdam planlarını baskılamaya devam edebileceğini öngörüyor.