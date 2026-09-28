Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), iş gücü piyasasına ilişkin "2025 Yılı Mikrosayım" (Mikrozensus 2025) sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, ülkede nitelikli personel sıkıntısı çekilen kritik sektörlerde göçmen kökenli çalışanların oranı genel ekonomi ortalamasının çok üzerinde kaydediyor.

Geçen yıl Almanya'daki aşçıların yüzde 56'sını göçmen kökenliler oluşturmuştu. Bu oran gıda üretimi sektöründe yüzde 55, zemin kaplamada yüzde 54, iskele kurulumu ile et işlemede yüzde 51, otobüs ve tramvay sürücüleri ile restoran servis personelinde ise yüzde 47 olarak kaydedildi.

Ülke genelindeki toplam bağımlı çalışanlar masaya yatırıldığında ise göçmen kökenlilerin genel ekonomideki oranı yüzde 27 seviyesinde oldu.

Almanya Federal İstihdam Ajansı (BA) analizlerine göre, "iş gücü açığı bulunan meslekler", halihazırda nitelikli eleman eksikliği yaşanan veya yakın gelecekte bu riskle karşı karşıya olan meslekleri açıklıyor.

Almanya'da kendisi ya da her iki ebeveyni 1950 yılından sonra ülkeye göç etmiş kişiler "göç geçmişine sahip" (göçmen kökenli) olarak belirtiyor.

SAĞLIK VE LOJİSTİKTE GÖÇMEN YOĞUNLUĞU

Nitelikli personel eksikliğinin derinden hissedildiği sağlık ve lojistik sektörlerinde de göçmen çalışanların oranı ülke ortalamasının oldukça üzerinde kaydetti. Plastik ve kauçuk üretimi alanında çalışanların yüzde 44'ü, ağır vasıta sürücülerinin yüzde 41'i, otel hizmetlilerinin yüzde 40'ı, hasta ve yaşlı bakım personeli ile hemşirelerin yüzde 33'ü ve diş hekimi asistanlarının yüzde 32'si göçmen kökenliler oluşturdu.

Öte yandan, iş gücü açığı bulunmasına rağmen göçmen oranının en düşük kaldığı alanlar yüzde 7 ile acil sağlık hizmetleri, yüzde 13 ile et ürünleri satışı ve yüzde 15 ile tarım sektörü olarak belirlendi.

Personel açığı listesinde yer almayan polis teşkilatında göçmen kökenlilerin oranı yüzde 8, kamu ve yargı yönetiminde yüzde 9, öğretmenler arasında ise yüzde 10 seviyesinde kalarak düşüklüğüyle göze çarptı.