Almanya’nın ekonomik nabzını tutan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, Orta Doğu’da tırmanan İran merkezli gerilimin gölgesinde sert bir düşüş yaşadı. Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan Nisan ayı verileri, Alman iş dünyasında toparlanma umutlarının yerini "derin bir karamsarlığa" bıraktığını kanıtladı.

Mart ayında 86,3 puan seviyesinde olan endeks, Nisan'da 84,4 puana geriledi. Bu rakam, sadece piyasa beklentisi olan 85,5 puanın altında kalmakla kalmadı; aynı zamanda küresel pandeminin en ağır evresi olan Mayıs 2020’den bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

9 bin firmanın katılımıyla yapılan anket sonuçları, ekonomik bozulmanın tek bir alanla sınırlı kalmadığını gösteriyor.

İmalat, hizmet ve perakende sektörlerinde güven kaybı yaşandı.

Şirketler hem mevcut ticari faaliyetlerini hem de altı aylık projeksiyonlarını "olumsuz" olarak revize etti.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, tablonun vahametini şu sözlerle özetledi:

"Alman ekonomisi İran krizinden ağır bir darbe alıyor. Şirketler gelecekten umutsuz. Bir süredir beklenen ekonomik toparlanma şimdilik rafa kalktı."

Almanya, iki yıl süren resesyon yorgunluğunun ardından 2025 yılını sadece %0,2 gibi sembolik bir büyüme ile tamamlamıştı. Ancak Orta Doğu’daki savaşın enerji maliyetlerini tetiklemesiyle birlikte taşlar yeniden yerinden oynadı:

Alman hükümeti, bu yılki GSYH büyüme beklentisini %1’den %0,5’e indirdi. Mart ayında %2,7’ye yükselen enflasyonun, enerji arzındaki belirsizlikler nedeniyle kısa sürede %3 sınırını aşması bekleniyor.