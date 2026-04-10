Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut inşaat fiyatlarına ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede geleneksel yöntemlerle inşa edilen yeni konut binalarının maliyeti, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artış kaydetti. Kasım 2025'te yüzde 3,2 olan artış hızı, şubat verileriyle birlikte yeniden ivmeye geçti.

Maliyet artışı sadece konutlarla sınırlı kalmadı. Ofis binalarının inşaat maliyeti yüzde 3,6, ticari binaların maliyeti yüzde 3,4 ve yol yapım maliyetleri yüzde 3,7 arttı. Ayrıca, mevcut konutların bakım ve onarım çalışmaları geçen yıla göre yüzde 4,1 daha maliyetli hale geldi.