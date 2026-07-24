Almanya’da güneş ışığı ve gazdan besin ürettiler: Tarımda yeni dönem

Alman bilim insanları, güneş enerjisi ve karbondioksit (CO2) entegrasyonuyla sentezlenen yenilikçi bir amino asit üretim yöntemi ortaya koydu. Münih Teknik Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, gelecekte hayvancılık sektöründeki yem ihtiyacını karşılamada ve tarımsal kaynak bağımlılığını azaltmada kritik bir rol oynamaya aday.