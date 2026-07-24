Almanya’da güneş ışığı ve gazdan besin ürettiler: Tarımda yeni dönem

Alman bilim insanları, güneş enerjisi ve karbondioksit (CO2) entegrasyonuyla sentezlenen yenilikçi bir amino asit üretim yöntemi ortaya koydu. Münih Teknik Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, gelecekte hayvancılık sektöründeki yem ihtiyacını karşılamada ve tarımsal kaynak bağımlılığını azaltmada kritik bir rol oynamaya aday.
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Münih Teknik Üniversitesi, güneş enerjisi ve karbondioksit kullanarak hayvan yemi ile kültür etinde kullanılan amino asitleri üreten yeni bir sistem geliştirdi.Kaynak: Haber Merkezi
Geliştirilen modüler üretim zinciri, fotovoltaik panellerle sağlanan elektrik enerjisinin suyun elektrolizinde kullanılmasıyla başlıyor. Elde edilen hidrojen, tutulan karbondioksit gazı ile tepkimeye sokularak ara ürün olan metanole dönüştürülüyor.
Sürecin son aşamasında ise özel enzimler devreye girerek metanolü bir dizi biyokimyasal reaksiyon sonucu amino asitlere dönüştürüyor. Kullanılan enzim türüne bağlı olarak üretilen ürün şekilleniyor.
Sistem ile üretilebilen 7 temel amino asit:
Glisin, serin, L-alanin, L-aspartik asit, L-valin, L-glutamik asit ve L-prolin.
Günümüzde amino asit gereksinimi büyük ölçüde geleneksel tarım faaliyetleri üzerinden karşılanıyor. Özellikle yüksek verimli süt sığırlarının beslenmesinde ve kültür eti üretiminde kullanılan protein takviyeleri; geniş arazi, su ve kaynak tüketimine yol açıyor.
Hayvan yemlerinin ana bileşeni olan soya yetiştiriciliği ise ormansızlaşma ve çevre tahribatı riskleri nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor. Yeni yöntem, arazi kullanımını ve çevresel ayak izini düşürerek sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.
2023 yılında aynı ekip tarafından yalnızca tek bir amino asit (L-alanin) üretimiyle başlatılan proje, yapılan son geliştirmelerle çoklu üretim yapabilen esnek bir platforma dönüştürüldü.
Projenin mevcut aşamada laboratuvar ölçeğinde olduğunu belirten araştırmacılar, bir sonraki adımda enzim verimliliğini artırarak sistemi ticari ve endüstriyel ölçekte kullanılabilir seviyeye taşımayı hedefliyor.