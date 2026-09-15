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Almanya Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA) organize suçlara ilişkin yeni raporu, ülkedeki suç yapılanmalarının ulaştığı boyutu ortaya koydu. OdaTV'nin haberine göre özellikle gençlerden oluşan grupların daha görünür hale gelmesi ve ateşli silahlara erişimin artması güvenlik birimlerinin dikkatini çekti.

Türkiye'de de son dönemde yeni nesil suç örgütlerine yönelik art arda operasyonlar düzenlenirken, benzer yapılanmalar Almanya'da da gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi.

SİLAH KAÇAKÇILIĞINDA TÜRKİYE DETAYI

Raporda dikkat çeken başlıklardan biri ateşli silahlara erişim oldu. BKA'nın değerlendirmesine göre piyasaya sürülen gerçeğine benzer sahte silahlar, suç örgütlerinin silaha ulaşmasında etkili unsurlar arasında yer alıyor.

Bu silahların bir bölümünün Türkiye'den Almanya'ya yasa dışı yollarla getirildiği, Berlin'in de sevkiyatların ulaştığı kentlerden biri olduğu belirtildi.

Dış görünüşleri itibarıyla gerçek silahlardan ayırt edilmelerinin oldukça güç olduğu belirtilen ürünlerin işlevsel olabildiği, ancak çeşitli teknik eksiklik ve kusurlar taşıdığı kaydedildi.

SORUŞTURMA SAYISI SON YILLARIN ZİRVESİNDE

BKA verilerine göre Almanya'da 2025 yılında organize suç örgütlerine yönelik toplam 683 soruşturma yürütüldü.

Böylece organize suç soruşturmalarının sayısı 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Soruşturmalar kapsamında belirlenen şüpheli sayısında da yüzde 13'ün üzerinde artış yaşandı. Toplam şüpheli sayısı son beş yılın en yüksek seviyesine çıktı.

YAKLAŞIK 8 BİN ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

2025 yılında organize suç soruşturmaları kapsamında toplam 7 bin 988 şüpheli belirlendi.

BKA verilerine göre bunların 2 bin 722'sini Alman, 664'ünü Türk, 402'sini Suriye, 281'ini Arnavutluk ve 258'ini Polonya vatandaşları oluşturdu.

Bu rakamlara göre Türk vatandaşlarının toplam şüpheliler içindeki payı yaklaşık yüzde 8,3 olarak hesaplanıyor.

ALMANYA'DA 'GEN-Z MAFYA' ENDİŞESİ

Raporda güvenlik birimlerinin yakından takip ettiği bir diğer gelişme ise genç suç gruplarının yükselişi oldu.

Kamuoyunda “Gen-Z Mafya” olarak adlandırılan yeni nesil yapılanmaların şiddet eylemlerini ve suç faaliyetlerini daha görünür biçimde gerçekleştirmesi Alman güvenlik birimlerinin endişelerini artırıyor.

BKA'nın raporu, ülkedeki organize suç yapılanmalarının yalnızca uyuşturucu ticaretiyle sınırlı kalmadığını; silah kaçakçılığı, şiddet olayları ve farklı suç türlerinin giderek daha fazla iç içe geçtiğini ortaya koyuyor.