Avrupa siyaseti cinsel istismar skandalıyla sarsıldı. Almanya'da eski milletvekili çocuk istismarından hapse mahkum edildi.

Braunschweig Bölge Mahkemesinde görülen davada istismara uğrayan çocuğun annesi, o dönem milletvekili olan Ebbing ile ilişkide olduğunu, Ebbing'in çocuğu istismar ederken fotoğraflarını çekip kendisine gönderdiğini itiraf etti.

Hartmut Ebbing

SUÇLAMALARI REDDETTİ

2017-2021 yıllarında FDP milletvekili olarak görev yapan 69 yaşındaki Hartmut Ebbing, mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetse de kadının itirafı sonucu ceza almaktan kurtulamadı.

Mahkeme iki erkeğin, 2011'de 52 yaşındaki bir kadının 7 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğuna karar verdi.

Ebbing, çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan 2 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edilirken, Aşağı Saksonya'da öğretmen olan diğer sanık ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak, şartlı tahliye edildi.