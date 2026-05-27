Verden kentindeki mahkeme, Klette’yi 1999-2016 yıllarında para taşıma araçları ve süpermarketlere yönelik bir dizi silahlı soyguna katılmaktan suçlu buldu.

13 yıl hapis cezasına çarptırılan Klette’nin eski RAF üyeleri Burkhard Garweg ve Ernst-Volker Staub ile yıllarca saklandığı bu süreçte silahlı soygunlarla finansman sağladığı belirtildi.

Eski RAF üyesi Klette, 2024'te Berlin’in Kreuzberg semtinde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.



67 yaşındaki Klette, 30 yılı aşkın süre firari olarak yaşadıktan sonra 2024 yılında Berlin’de bir dairede yakalanmıştı. Geçen yıl başlayan davada savunma tarafı beraat talebinde bulunurken, Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Verden kentindeki mahkeme, Klette’yi ağırlaştırılmış soygun, silah yasasını ihlal ve çeşitli suçlardan suçlu buldu.



1970'te kurulan RAF, Almanya’da suikastlar, adam kaçırmalar ve bombalı saldırılarla tanınmıştı.

Örgüt, 1998'de kendini feshettiğini açıklamıştı.