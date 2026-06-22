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Almanya’da artan sosyal güvenlik açıklarını kapatmak için düğmeye basıldı. Şansölye Friedrich Merz ile Çalışma Bakanı Bärbel Bas tarafından özel olarak görevlendirilen komisyon, emeklilik sisteminde radikal değişiklikler içeren yeni bir reform paketi hazırladı. Salı günü kamuoyuna resmi olarak duyurulması beklenen taslak metin, yerel basına sızdı.

EMEKLİLİK YAŞI 70'E DAYANACAK

Alman basınının önde gelen gazeteleri Bild ve Die Zeit’ın aktardığı bilgilere göre, yeni paket çalışanların iş hayatında daha uzun süre kalmasını zorunlu kılıyor. Mevcut sistemde 67 olan emeklilik yaşı, ortalama yaşam süresindeki artışa endekslenerek kademeli bir şekilde 70'e yükseltilecek.

"63 YAŞINDA EMEKLİLİK" HAKKI TARİH OLUYOR

Paketteki en tartışmalı maddelerden biri ise erken emeklilik uygulamasının rafa kaldırılması. Mevcut düzende 45 yıl boyunca kesintisiz prim ödeyen çalışanların yararlandığı ve kamuoyunda "63 yaşında emeklilik" olarak bilinen hak, tamamen sonlandırılıyor.

Komisyon bu karara gerekçe olarak; erken emekliliğin fonlar üzerinde yarattığı devasa mali yükü ve ülkedeki kalifiye iş gücü açığını gösteriyor. Hükümet, bu adımla çalışanları daha uzun yıllar istihdamda tutmayı hedefliyor.

MAAŞLARDAN YENİ KESİNTİ GELİYOR

Reform paketi sadece yaş sınırıyla kalmıyor, finansman modelini de değiştiriyor. Hâlihazırda yüzde 18,6 olan emeklilik primi oranına yeni bir ekleme yapılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte çalışanlar ve işverenler, devletin kuracağı yeni yatırım fonuna aktarılmak üzere brüt maaşın yüzde 2'si oranında ek katkı payı ödeyecek. Bu yeni kesintiyle, sistemin uzun vadede ekonomik olarak ayakta kalması amaçlanıyor.

TEMMUZ AYINA KADAR YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Almanya, "Baby Boomer" olarak adlandırılan kuşağın emekliye ayrılması ve yaşlanan nüfusun etkisiyle sosyal refah sisteminde ciddi darboğazlar yaşıyor. Şansölye Friedrich Merz, mevcut kaynaklarla bu yükün taşınamayacağını daha önce sert bir dille ifade etmişti.