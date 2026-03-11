Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), şubat ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini paylaştı.

Verilere göre; enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle şubatta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedef seviyesi olan yüzde 2'nin altına düştü.

Ocakta yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşti.

AB uyumlu TÜFE ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 2 arttı.

Açıklanan rakamlar, daha önce paylaşılan öncü verileri teyit etti.

Enflasyonun gerilemesindeki en büyük etken, enerji ürünlerinin şubatta yüzde 1,9 düşmesi dikkat çekti. Gaz depolama ek ücretinin kaldırılması ve şebeke bedellerindeki indirimlerin etkisiyle doğal gaz fiyatları yüzde 4,4, elektrik ise yüzde 4,1 ucuzladı.

Gıda fiyatlarındaki yıllık artış, yüzde 1,1 ile sınırlı kalırken, enerji ve gıda hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 2,5 olarak belirtildi. Özellikle tereyağı fiyatlarında yüzde 32,9'luk düşüş göze çarptı.