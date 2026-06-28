Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), Bautzen ilçesine bağlı Kubschütz'te gece sıcaklığının 29,4 santigrat derecenin altına inmediğini açıkladı. Kurum, bu değerin ölçümlerin tutulmaya başlanmasından bu yana Almanya'da kaydedilen en yüksek gece sıcaklığı olduğunu duyurdu. Önceki rekor ise Rheinland-Pfalz eyaletindeki Weinbiet Dağı'nda ölçülen 27,2 dereceydi.

DWD'nin açıklamasında, sabah saat 08.00 itibarıyla bazı ölçüm istasyonlarında hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı belirtilirken, özellikle ülkenin doğu kesimlerinde termometrelerin gün içinde 40 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği ifade edildi. Yetkililer, birçok bölgede etkisini sürdürecek aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulundu.

Sıcaklık rekoru inceleme altında

Alman basınında yer alan haberlere göre, Saksonya-Anhalt eyaletindeki Möckern-Drewitz beldesinde dün 41,5 santigrat derece ölçülerek yeni sıcaklık rekoruna ulaşıldı. Saarland eyaletinin Saarbrücken-Burbach kentinde ise sıcaklık 41,3 derece olarak kaydedildi.

Alman Meteoroloji Dairesi, ölçüm istasyonlarından elde edilen verilerin yerinde yeniden inceleneceğini belirterek, rekorun doğrulanması halinde resmi açıklamanın hafta sonunun ardından yapılacağını bildirdi.

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Aşırı sıcakların etkisiyle Saksonya ile Brandenburg eyaletleri sınırındaki Gohrischheide ormanlık alanında ve Rheinland-Pfalz eyaletinin Traisen beldesinde orman yangınları çıktı.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) aktardığına göre, Gohrischheide'de yaklaşık 16 hektarlık alan alevlere teslim olurken, söndürme çalışmalarına iki helikopter ve yaklaşık 200 itfaiyeci katıldı. Bölgenin geçmişte askeri eğitim sahası olarak kullanılması nedeniyle arazide bulunan mühimmat kalıntılarının zaman zaman patlaması, ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor.

Benzer bir durum Traisen'deki yangında da yaşandı. Ormanlık alanda bulunan mühimmat kalıntılarının patlaması üzerine ekipler güvenlik gerekçesiyle söndürme çalışmalarına geçici olarak ara verdi. Tedbir amacıyla bazı caddelerdeki binalar tahliye edilirken, yetkililer tahliye edilen yapılar için şu an itibarıyla doğrudan bir risk bulunmadığını açıkladı.

Öte yandan Leipzig kentinde, aşırı sıcakların raylarda oluşturduğu hasar nedeniyle tramvay seferlerinin yarın sabah saatlerine kadar durdurulduğu bildirildi.