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Kaynak: AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2025 yılına ilişkin kesinleşmiş doğum istatistik verilerini açıkladı.

Ülkede canlı doğan bebeklerin sayısı 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,4 (22 bin 876) azalarak 654 bin 241'e indi. Kaydedilen bu veri, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemden bu yana görülen en düşük doğum sayısı olarak kaydedildi.

Bir kadının doğurganlık dönemi boyunca dünyaya getirmesi beklenen ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, 2024'te 1,35 iken 2025'te 1,32 olarak meydana geldi.

Doğurganlık hızında 2022'de yüzde 8, 2023'te ise yüzde 7 düşüş gerçekleşti.

Toplam doğurganlık hızının 1,24 çocukla en düşük seviyesine indiği 1990'lı yılların ortasında oranlar daha düşük seyrederken, 2025'te kaydedilen 1,32'lik oran 1997'den bu yana görülen en düşük seviyeye geldi.

Doğumlarını 2025 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 31,9 olarak ortaya çıktı.

Alman vatandaşı kadınların doğurganlık hızı 2025'te 1,20 çocuk seviyesine gerileyerek yaklaşık 30 yıl önceki (1996: 1,22) düşük seviyelerine geri döndü.

Yabancı uyruklu kadınlarda toplam doğurganlık hızı, bir önceki yıl 1,84 iken yüzde 3,3 azalarak 2025'te 1,78'e düştü.

Böylece yabancı uyruklu kadınlarda toplam doğurganlık hızı, 2021 hariç, 2017'den bu yana düşüş eğilimini devam ettirdi.