Almanya Federal Adalet Bakanı Stefanie Hubig, dijital şiddetle mücadele kapsamında hazırlanan yeni yasa taslağının tamamlandığını duyurdu.

Taslağa göre, pornografik içerikli “deepfake” videoların üretilmesi doğrudan suç sayılacak. Pornografik olmayan deepfake içeriklerin yayılması da cezalandırılacak.

Hubig, yasa taslağının bakanlıklar arası değerlendirme sürecinde olduğunu belirterek, düzenlemenin özellikle kişilerin onurunu zedeleyen, aşağılayıcı ve mahremiyet ihlali içeren yapay zekâ destekli sahte içeriklere cezai yaptırım getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Düzenlemenin ifade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlamadığını vurgulayan Bakan Hubig, “Amaç, internette gerçekten onur kırıcı ve aşağılayıcı olan içerikleri cezalandırmak” diye konuştu.

İÇERİK SAHTEYSE SUÇ SAYILACAK

Taslakta, bir deepfake içeriğin yapay zekâ ile üretildiğini gösteren filigran bulunması veya içeriğin açıkça sahte olduğunun anlaşılması durumunda da suç sayılması öngörülüyor. Hubig, düzenlemenin bu konuyu daha da netleştirebileceğini bildirdi.

Almanya Federal Adalet Bakanı Stefaanie Hubig, dijital suçlarla mücadele kapsamında IP adreslerinin saklanmasına ilişkin ayrı bir yasa taslağının da yakında Bakanlar Kurulu’na sunulacağını duyurdu. Hubig, bu sayede anonim hesapların arkasındaki kişilere ulaşılabileceğini belirtti.